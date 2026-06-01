Visite spéciale familles : Larçay antique, Eglise de Larçay, Larçay

Visite spéciale familles : Larçay antique Dimanche 14 juin, 11h00 Eglise de Larçay Indre-et-Loire

Inscription conseillée sur https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:15:00+02:00

Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au coeur de l’Antiquité !

Prévoir des chaussures de marche !

Eglise de Larçay rue du 8 mai 1945 Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au coeur de l’Antiquité !

Castellum de Larçay © Mairie de Larçay