Visite spéciale familles : Larçay antique, Eglise de Larçay, Larçay
Visite spéciale familles : Larçay antique, Eglise de Larçay, Larçay dimanche 14 juin 2026.
Visite spéciale familles : Larçay antique Dimanche 14 juin, 11h00 Eglise de Larçay Indre-et-Loire
Inscription conseillée sur https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:15:00+02:00
Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au coeur de l’Antiquité !
Prévoir des chaussures de marche !
Eglise de Larçay rue du 8 mai 1945 Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au coeur de l’Antiquité !
Castellum de Larçay © Mairie de Larçay