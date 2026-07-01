Visite-spectacle héroïque en famille, Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Visite-spectacle héroïque en famille Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h00 Musée archéologique départemental Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Un spectacle pétillant proposé dans le cadre de l’exposition « Héroïque ».

Tout commence comme une visite et se termine comme un spectacle… Improvisation, corps en mouvement, récits : tout dépend de l’échange, du moment et des œuvres. Il y sera question de patrimoine, de héros, et sans doute de bien d’autres surprises héroïques.

Un moment unique à la croisée des arts, à déguster en famille.

Imaginé par Albin Warette.

Compagnie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements.

Musée archéologique départemental 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 31 79 Héritier du « musée de Comminges » inauguré en 1924 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le musée archéologique départemental a été créé en 1985 suite à la cession de l’ensemble de ses collections par la société archéologique du Midi de la France au conseil général de la Haute-Garonne, qui était jusqu’alors responsable de l’archéologie locale.

Depuis, le musée est chargé de la préservation, de l’étude, de la mise en valeur, de la conservation, de la sécurité et de l’accessibilité des objets provenant des fouilles réalisées entre 1920 et 1969, ainsi que des fouilles plus récentes entreprises à partir de 1985.

Les locaux d’études et de conservation du Musée archéologique départemental se trouvent dans le bâtiment de « l’ancienne gendarmerie », situé dans la partie haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée abrite un centre de recherche et de ressources archéologiques (c2ra), une bibliothèque spécialisée en histoire ancienne et en archéologie, ainsi qu’une salle d’exposition.

Un spectacle pétillant dans le cadre de l’exposition «Héroïque».

©Cie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvements