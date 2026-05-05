Visite sportive au Musée Yvonne Jean-Haffen kayak Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Dinan

Visite sportive au Musée Yvonne Jean-Haffen kayak

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Voguez sur la Rance, au rythme des pagaies, à la découverte des paysages qui ont inspiré Yvonne Jean-Haffen.

À partir de 7 ans

Sur réservation .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80

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English :

L’événement Visite sportive au Musée Yvonne Jean-Haffen kayak Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme