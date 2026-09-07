Visite – Stade Marcel-Picot, Stade marcel Picot – Hall B, Tomblaine

Informations pratiques

Visite – Stade Marcel-Picot 19 et 20 septembre Stade marcel Picot – Hall B Meurthe-et-Moselle

Gratuit – Sur inscription – 15 participants maximum par visite – Accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Stade Marcel-Picot, enceinte emblématique de la Métropole du Grand Nancy et stade résident de l’AS Nancy Lorraine. Cette visite guidée vous permettra de découvrir les coulisses du stade, d’explorer des espaces habituellement inaccessibles au public et d’en apprendre davantage sur son histoire, son évolution et son fonctionnement.

Stade marcel Picot – Hall B 90 boulevard Jean-Jaures 54510 Tomblaine Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches.g-ny.eu/sport/journees-du-patrimoine-inscription-aux-visites-des-stades/ »}]

Poussez les portes du Stade Marcel-Picot et découvrez les coulisses de cette enceinte emblématique de la Métropole du Grand Nancy. La visite guidée vous permettra d’explorer des espaces inaccessibles…

©Khaled FRIKHA /Métropole du Grand Nancy