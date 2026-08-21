Visite guidée et exposition à la Mosquée Assalam de Tomblaine, Mosquée Assalam, Tomblaine

Informations pratiques

Visite guidée et exposition à la Mosquée Assalam de Tomblaine 19 et 20 septembre Mosquée Assalam Meurthe-et-Moselle

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

https://www.facebook.com/France3Lorraine/videos/pr%C3%A9sentation-de-la-mosqu%C3%A9e-assalam/10154793047096587/?locale=fr_FR

Mosquée Assalam 113 boulevard Tolstoï, 54510 Tomblaine Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est 07 83 99 12 83 http://www.mosqueetomblaine.fr https://www.youtube.com/watch?v=fHljfI8JRVg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fopenagenda.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY [{« link »: « https://www.facebook.com/France3Lorraine/videos/pr%C3%A9sentation-de-la-mosqu%C3%A9e-assalam/10154793047096587/?locale=fr%5C_FR »}] Cet édifice, construit par l’Union pour la jeunesse de culture, se distingue par son architecture inspirée du style andalou, reflétant les influences culturelles des musulmans en Europe. Il est ouvert au public avec des expositions qui explorent divers aspects de l’histoire et de l’art.

Annuellement, plus de 500 visiteurs sont attirés par la singularité de son architecture et par ses ornements esthétiques, qui rendent ce lieu unique dans la région. Ligne 20.

Découverte d’un lieu de culte au style andalou

©otcho