Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque mardi 25 août 2026.
Pont-l’Évêque
Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Avec Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière
La ville de Pont-l’Évêque est un parfait exemple de cette résilience architecturale.
Détruite à 65 % par les bombardements de 1944, elle a su renaître de ses cendres grâce à une reconstruction d’après-guerre qui a su mêler tradition et modernité.
Contrairement à de nombreuses villes reconstruites de manière uniforme, Pont-l’Évêque se distingue par la réintroduction de ses maisons à pans de bois, caractéristiques du Pays d’Auge.
La ville a ainsi réussi à préserver une partie de son identité visuelle tout en adoptant des techniques et des matériaux de l’époque.
Visite dispensée par Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque
With guide Sophie Nothias-Talansier
L’événement Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Terre d’Auge Tourisme
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