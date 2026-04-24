Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Avec Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière

La ville de Pont-l’Évêque est un parfait exemple de cette résilience architecturale.

Détruite à 65 % par les bombardements de 1944, elle a su renaître de ses cendres grâce à une reconstruction d’après-guerre qui a su mêler tradition et modernité.

Contrairement à de nombreuses villes reconstruites de manière uniforme, Pont-l’Évêque se distingue par la réintroduction de ses maisons à pans de bois, caractéristiques du Pays d’Auge.

La ville a ainsi réussi à préserver une partie de son identité visuelle tout en adoptant des techniques et des matériaux de l’époque.

Visite dispensée par Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière. .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque

With guide Sophie Nothias-Talansier

L’événement Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Terre d’Auge Tourisme