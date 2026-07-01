Visite théâtrale au Désert de Retz !, Le Désert de Retz, Chambourcy

Informations pratiques

Visite théâtrale au Désert de Retz ! Samedi 18 juillet, 15h00 Le Désert de Retz Yvelines

14 € plein tarif, 8 € tarif réduit*, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de place limité. *Tarif réduit : pour les personnes âgées de moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les détenteurs d’une carte à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Grâce à la compagnie Ankréation, vous pouvez suivre François Racine de Monville et Madame du Barry lors des derniers préparatifs d’une soirée grandiose au Désert de Retz !

Le Désert de Retz Allée Frédéric Passy 78240 Chambourcy Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France 01 39 22 31 31 http://www.ledesertderetz.fr/ https://www.chambourcy.fr/culture-patrimoine-loisirs/le-desert-de-retz;https://fr-fr.facebook.com/desertderetzjardindeslumieres/ [{« type »: « email », « value »: « evenementiel@chambourcy.fr »}] Entre 1774 et 1789, François de Monville, homme des Lumières passionné d’architecture, de botanique et de musique, créa le Désert de Retz. Ce parc paysager aux essences rares faisait à son origine 38 hectares et comprenait 20 fabriques. Ces créations architecturales sont des constructions pittoresques, parfois extravagantes, s’inspirant des styles chinois, orientaux ou bien antiques. Le tracé de son parc s’inscrit dans un parcours initiatique évoquant différentes cultures et courants de pensée : l’Ethique, les Physiocrates, les Encyclopédistes, les Lumières, l’Écologie, les Sciences, la Chine, ou encore la Franc-maçonnerie.

Le jardin du Désert de Retz fait aujourd’hui 17 hectares et compte encore 7 fabriques : la Colonne détruite, la tente tartare, l’église gothique ruinée, le temple au dieu Pan, le petit autel presque ruiné, le théâtre découvert et la glacière pyramide.

Les autres fabriques ont disparu : la Maison chinoise, l’Orangerie, le Rocher, les serres, le Tombeau, l’Ermitage et l’obélisque.

Désert

Au XVIIIe siècle, l’appellation “désert” est souvent employée pour désigner un endroit retiré dans un enclos qui le tient à l’écart du monde. En France et en Europe, il existe, à l’époque, plusieurs domaines de ce type. Aujourd’hui, le Désert de Retz est un des rares spécimens non pas intacts, mais proche de sa conception d’origine.

Fabrique

Ce sont de petites constructions ornementales, aux formes diverses et parfois extravagantes, édifiées dans un parc ou un jardin. Elles connurent un fort engouement pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, concurremment à l’essor du romantisme et des jardins à l’anglaise. Par leur disposition et leur succession, elles assuraient l’articulation des points de vue et ponctuaient les circuits de promenades. Chemin pour véhicules à moteur (voitures..)

Partez à la découverte de l’excentrique François Racine de Monville avec la compagnie Ankréation, voyage à travers le temps garantit ! patrimoine jardin

Sophia Boulerhcha