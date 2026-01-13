Visite théâtralisée du Musée de la Dame aux Camélias Musée de la Dame aux Camélias Gacé
Musée de la Dame aux Camélias Château de Gacé Gacé Orne
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
2026-05-23
A l’occasion de La Nuit Européenne des Musées.
A la découverte de la vie d’Alphonsine Plessis, dite La Dame aux Camélias, héroïne de l’œuvre d’Alexandre Dumas fils.
Visite d’environ 1 heure.
> A partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés par un adulte)
> Réservation obligatoire (limité à 20 personnes) .
Musée de la Dame aux Camélias Château de Gacé Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr
