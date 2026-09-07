Visite théâtralisée et musicale « Sur les traces des compositrices », Conservatoire de musique, danse et théâtre, Lisieux

Informations pratiques

Visite théâtralisée et musicale « Sur les traces des compositrices » 19 et 20 septembre Conservatoire de musique, danse et théâtre Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Sur les traces des compositrices

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Visite théâtralisée et musicale.

Longtemps effacées des récits musicaux, les compositrices ont pourtant profondément marqué l’histoire de la musique. Les élèves du conservatoire nous invitent à les redécouvrir à travers un parcours mêlant œuvres, anecdotes et théâtre. Mise en scène par la comédienne Louise Grenut, cette visite vivante et immersive fait entendre les voix de ces créatrices, d’hier à aujourd’hui, et rend hommage au matrimoine musical.

– Conservatoire de Lisieux –

Conservatoire de musique, danse et théâtre 3 Place Georges Clémenceau, 14100 Lisieux, France Lisieux 14100 Calvados Normandie 0231483185 https://www.lisieux-normandie.fr/culture-loisirs/culture/reseau-des-enseignements-artistiques/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 31 85 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Sur les traces des compositrices

©Sophie Lulague