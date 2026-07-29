Visite théâtralisée : » Evénementiels et vie culturelle du Val d’Argent « , Mairie, Sainte-Marie-aux-Mines
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Visite théâtralisée : » Evénementiels et vie culturelle du Val d’Argent » Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Proposée gratuitement durant l’été, des visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtral et déambulatoire. Cette année, découvrez toutes les coulisses des événementiels du Val d’Argent (Bourse aux Minéraux, Mode & Tissus, Carrefour du Patchwork, Quartier Libre…) à travers des scènes jouées par des acteurs en costume, puis commentées par un guide.
Mairie 114 rue de Lattre de Tassigny 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est
Proposée gratuitement durant l’été, des visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtral et déambulatoire. Cette année, découvrez toutes les coulisses des événementiels…
© José Antenat
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