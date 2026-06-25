Visite théâtralisée La Maison Güth se raconte la maison Güth Hoste

Hoste

Visite théâtralisée La Maison Güth se raconte

la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’histoire de cette maison et de ses occupants au 19e siècle, interprétée en costumes par Jacques et Cécile. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme.

La vieille dame de près de 300 ans, témoin discret de scènes d’autrefois, nous raconte aujourd’hui une tranche de vie de notre histoire, par la voix de l’un de ses occupants, revenu pour nous d’un lointain passé. La magie opérant, retrouvons-nous dans un temps où le quotidien était plus difficile, où les repères intangibles du calendrier servaient à mesurer les saisons qui se succèdent, à décider des semailles, de la fenaison, des récoltes et des vendanges, mais aussi à situer les moments heureux d’une existence de labeur. Venez écouter cette maison qui se raconte !Tout public

7.5 .

la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

The story of this house and its occupants in the 19th century, interpreted in costume by Jacques and Cécile. Registration required at the Tourist Office.

The almost 300-year-old lady, a discreet witness to scenes of yesteryear, today tells us a slice of our history, through the voice of one of its occupants, who has returned for us from the distant past. As the magic happens, we find ourselves back in a time when daily life was more difficult, when the intangible markers of the calendar were used to measure the successive seasons, to decide on sowing, haymaking, harvests and grape harvests, but also to situate the happy moments of a hardworking existence. Come and listen to the story of this house!

L’événement Visite théâtralisée La Maison Güth se raconte Hoste a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH