Langres

Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Suivez le guide à travers les rues, places et monuments de Langres, pour revivre un pan de l’histoire locale… .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne