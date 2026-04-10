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Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres

Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres

Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Langres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Tout public
Suivez le guide à travers les rues, places et monuments de Langres, pour revivre un pan de l’histoire locale…   .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67  langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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