Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres
Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres samedi 5 septembre 2026.
Langres
Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944
Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Suivez le guide à travers les rues, places et monuments de Langres, pour revivre un pan de l’histoire locale… .
Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite thématique à Langres Les lieux de l’occupation à Langres, 1940-1944 Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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