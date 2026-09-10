Visite thématique des 4Ecluses : patrimoine naturel, Les 4Ecluses, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Les 4Ecluses · Dunkerque
Informations pratiques
Visite thématique des 4Ecluses : patrimoine naturel Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Les 4Ecluses Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visites “environnementales” : à la découverte du patrimoine naturel de l’îlot des 4Ecluses.
Accompagné·es par un guide du CPIE Flandre Maritime, découvrez la flore et la faune qui constituent la fourmillante biodiversté de l’Îlot artificiel sur lequel trône la salle de concert et le Bocal.
Les 4Ecluses Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328638240 https://4ecluses.com Les 4Écluses propose une programmation allant du folk au pop rock, en passant par la chanson, l’électro, le hip hop, le reggae, le métal… à destination des adultes mais aussi du jeune public. L’association Arts Scéniques Rocks qui gère le lieu y mène plusieurs missions : la programmation de concerts et d’actions culturelles, l’accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux. Ligne C6, Capelle-la-Grande à Téteghem via Coudekerque-Branche. Arrêt 4Ecluses.
Visites “environnementales” : à la découverte du patrimoine naturel de l’îlot des 4Ecluses.
© Angélique Lyleire
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