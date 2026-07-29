Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé Office de Tourisme Cluny

Informations pratiques

Cluny

Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, suivez et pistez le cours de ce ruisseau qui traverse Cluny en mode furtif .

Pourquoi l’a-t-on caché? N’aurait-il pas un r en moins.

Départ de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com

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English : Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé

L’événement Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II