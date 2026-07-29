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AGENDA · Cluny

Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé Office de Tourisme Cluny

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
6 rue Mercière
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Cluny

Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, suivez et pistez le cours de ce ruisseau qui traverse Cluny en mode furtif .
Pourquoi l’a-t-on caché? N’aurait-il pas un r en moins.

Départ de l’Office de Tourisme.   .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34  contact@cluny-tourisme.com

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English : Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé

L’événement Visite thématique JEP Le Médasson, le bien nommé Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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