Visite thématique l’absinthe dans l’art et la littérature, Musée de l’Absinthe, Auvers-sur-Oise
Visite thématique l’absinthe dans l’art et la littérature, Musée de l’Absinthe, Auvers-sur-Oise dimanche 28 juin 2026.
Visite thématique l’absinthe dans l’art et la littérature Dimanche 28 juin, 15h00 Musée de l’Absinthe Val-d’Oise
6 € pour la visite / Jardin en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Découvrez le musée et la collection de Marie-Claude Delahaye sous une thématique « L’Absinthe dans l’Art et la Littérature »
Degas, Manet, Rops, César, Picasso, Béraud, van Gogh, Gauguin, Steinlein, Verlaine, Rimbaud, Ponchon, Baudelaire…
Artistes et auteurs ont montré les fascinations et la déchéance de la Fée verte.
Réservation fortement conseillée. Places limitées
Durée environ : 1H
Visite guidée Thématique au prix d’une visite libre : 6 € au lieu de 12 €
Musée de l’Absinthe 44 Rue Alphonse Callè 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France http://absinthemuseum.com [{« type »: « email », « value »: « evenements@musee-absinthe.com »}] À travers une importante collection, le Musée de l’Absinthe nous entraîne à l’époque de Vincent van Gogh et des Impressionnistes. Vie sociale et vie culturelle y sont largement représentées avec de nombreuses lithographies, dessins, objets et tableaux. Visite libre du jardin.
Entrée payante au musée : 6€ par personne.
Dégustation possible d’absinthe selon le rituel : 6€
Visite du musée thématique l’absinthe dans l’art et la littérature. Jardin en accès libre musée jardin
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