Visite thématique: Vivre la mort ?, MEG, Genève
dimanche 20 septembre 2026 · MEG · Genève
Informations pratiques
Visite thématique: Vivre la mort ? Dimanche 20 septembre, 11h15 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
À partir d’une sélection d’objets de l’exposition permanente, cette visite évoque la diversité des sensibilités culturelles des vivants face à la mort. Quelles sont les différentes conceptions de la mort à travers les continents ? Comment est-elle abordée et ritualisée ? Quelles sont les conceptions de la mort d’hier à aujourd’hui? Comment «vivons-nous» la mort?
Cette visite est organisée en collaboration avec le Jardin Botanique de Genève dans le cadre de l’exposition Raconter la mort.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229164955758&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Visite sur le thème des rites funéraires. Exposition permanente. Le dimanche 20 septembre à 11h15.
DR
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