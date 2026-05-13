Visite « Tout ce qui brille », Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély

Visite « Tout ce qui brille » Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Cette visite vous invite à découvrir comment les artistes utilisent l’or, la lumière et les matières éclatantes pour capter le regard et émerveiller à travers les siècles.

En collaboration avec le musée des Cordeliers.

Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély 1 rue Louis Audouin-Dubreuil 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 09 72 https://www.facebook.com/MicroFolieSaintJeandAngely/ La Micro-Folie de Saint-Jean-d’Angély, installée dans l’Abbaye royale, offre l’accès à la culture pour tous grâce à ses 5 modules : musée numérique, espace de réalité virtuelle, FabLab, espace scénique et espace de convivialité.

Des animations sont régulièrement proposées pour le jeune public, les adultes et les familles. Stationnement gratuit à proximité

Cette visite vous invite à découvrir comment les artistes utilisent l’or, la lumière et les matières éclatantes pour capter le regard et émerveiller à travers les siècles.

©Lexi Lauwers via Pexels