Informations pratiques

[VISITE]- Visite guidée du Musée de Bretagne – en Français Les Champs Libres Rennes Mercredi 25 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles dans le Musée de Bretagne

**Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles.**

Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des Bretons ? Comment faisait-on du beurre en 1850 ? Qui sont les Penn Sardin ? Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ? Laissez-vous embarquer dans cette histoire de la Bretagne de 1850 à nos jours.

Visite guidée du musée de Bretagne.

[https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/](https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/)

**Infos pratiques**

> Places limitées

> Gratuit

> Visite en Français

> Réservation en ligne **avant le lundi 23 novembre**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T19:00:00.000+01:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-en-francais-1998884699946

Les Champs Libres Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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