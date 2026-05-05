Visite Voyage en famille à la Cité Musée Tony Garnier, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
Visite Voyage en famille à la Cité Musée Tony Garnier, Cité Musée Tony Garnier, Lyon samedi 23 mai 2026.
Visite Voyage en famille à la Cité Musée Tony Garnier Samedi 23 mai, 17h00, 19h00 Cité Musée Tony Garnier Métropole de Lyon
Réservation fortement conseillée, 30 personnes maximum par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Partez en famille à la découverte de la Cité Musée Tony Garnier ! Explorez son architecture emblématique, déambulez dans les cours, et laissez-vous surprendre par notre nouvelle exposition temporaire.
Des histoires, des jeux, des anecdotes…
Une visite ludique et conviviale, à partager en famille dès 8 ans.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://cm-tonygarnier.org/ https://www.instagram.com/cm_tonygarnier/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cVrTsNiXkoqrw9Dr7 »}]
Nuit européenne des musées
©Montage CTMG
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