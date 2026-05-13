Visites à la torche de La Guerre et la Paix de Pablo Picasso, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

Visites à la torche de La Guerre et la Paix de Pablo Picasso Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

limité à 18 personnes par session / inscription sur place le soir même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’œuvre monumentale de Picasso La Guerre et la Paix de manière originale. Plongés dans le noir, munis d’une torche électrique, vous pourrez voir cette peinture autrement !

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Partez à la découverte de l’œuvre monumentale de Picasso La Guerre et la Paix de manière originale. Plongés dans le noir, munis d’une torche électrique, vous pourrez voir cette peinture autrement !

©Pablo Picasso, la Paix, 1952 / SuccesssionPicassoParis2026