La céramique Massier à l’ère industrielle, Musée Magnelli – Musée de la Céramique, Vallauris

La céramique Massier à l’ère industrielle Samedi 23 mai, 17h00 Musée Magnelli – Musée de la Céramique Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

22 élèves de CE2 ont observé l’oeuvre céramique de la famille Massier, ont découvert les ateliers implantés jadis dans la ville ainsi que leur fonctionnement. Ils ont également pu appréhender l’empreinte qu’il en reste aujourd’hui.

Ce projet permet d’explorer un patrimoine de proximité riche et emblématique des arts décoratifs Art nouveau européens, et de mieux se connaître dans sa ville.

Musée Magnelli – Musée de la Céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

La classe, l’œuvre !

Musée Magnelli, musée de la céramique