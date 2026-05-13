La Paix ! Atelier céramique en famille, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

La Paix ! Atelier céramique en famille Samedi 23 mai, 19h00 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Pablo Picasso a investi le medium céramique. Vous observerez les œuvres qui témoignent encore de son attachement à la Paix. La colombe vous guidera dans votre parcours. Puis, petits et grands seront invités à expérimenter le travail plastique de la terre. Chacun pourra décorer son propre modelage et illustrer à sa manière le thème de la Paix.

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Pablo Picasso a investi le medium céramique. Vous observerez les œuvres qui témoignent encore de son attachement à la Paix. La colombe vous guidera dans votre parcours. Puis, petits et grands seront…

©Pablo Picasso, Plat Colombe sur lit de paille, 1949 / SuccessionPicassoParis2026