Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse Santenay
samedi 8 août 2026 · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse
Eglise St Jean de Narosse Santenay Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29
Permanences à l’Eglise Saint Jean de Narosse.
Samedi, dimanche et jours fériés (sauf le 2/08 et 9/08)
Informations: Office de Tourisme de Santenay
Rue de la Gare 21590 SANTENAY
Tél 03 80 20 63 15 Mail: santenay@beaune-tourisme.fr .
Eglise St Jean de Narosse Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse
L’événement Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse Santenay a été mis à jour le 2026-08-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Santenay (Côte-d'Or)
- Spectacle de cape et d’épée Parc des Verdaines Santenay 8 août 2026
- Soirée BBQ, Les Afterworks du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay 13 août 2026
- Apéro concert Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay 20 août 2026
- Soirée guinguette en plein air Santenay 21 août 2026
- Concert JUST MARRIED BAND, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay 27 août 2026