Informations pratiques

Santenay

Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse

Eglise St Jean de Narosse Santenay Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29

Permanences à l’Eglise Saint Jean de Narosse.

Samedi, dimanche et jours fériés (sauf le 2/08 et 9/08)

Informations: Office de Tourisme de Santenay

Rue de la Gare 21590 SANTENAY

Tél 03 80 20 63 15 Mail: santenay@beaune-tourisme.fr .

Eglise St Jean de Narosse Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr

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English : Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse

L’événement Visites accompagnées de l’Eglise Saint Jean de Narosse Santenay a été mis à jour le 2026-08-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)