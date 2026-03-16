Visites accompagnées du Moulin Sorine Route de Chassagne Santenay

Visites accompagnées du Moulin Sorine

Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25

Visites accompagnées pour individuels avec départ à heure fixe.

Informations & Réservations Office de Tourisme de Santenay

Rue de la Gare 21590 SANTENAY

Tél 03 80 20 63 15 Mail: santenay@beaune-tourisme.fr

Tarif 5€ par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Fin des réservations le jeudi à 12h

RDV sur place

Départ assuré à partir de 2 personnes .

Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr

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English : Visites accompagnées du Moulin Sorine

L’événement Visites accompagnées du Moulin Sorine Santenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)