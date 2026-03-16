Visites accompagnées du Moulin Sorine Route de Chassagne Santenay
Visites accompagnées du Moulin Sorine Route de Chassagne Santenay jeudi 2 avril 2026.
Visites accompagnées du Moulin Sorine
Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 15:00:00
fin : 2026-06-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25
Visites accompagnées pour individuels avec départ à heure fixe.
Informations & Réservations Office de Tourisme de Santenay
Rue de la Gare 21590 SANTENAY
Tél 03 80 20 63 15 Mail: santenay@beaune-tourisme.fr
Tarif 5€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Fin des réservations le jeudi à 12h
RDV sur place
Départ assuré à partir de 2 personnes .
Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr
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English : Visites accompagnées du Moulin Sorine
L’événement Visites accompagnées du Moulin Sorine Santenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)