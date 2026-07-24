Visites au Temple protestant Temple protestant Saintes
vendredi 24 juillet 2026 · Temple protestant · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Visites au Temple protestant
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-08
Le temple qui a été inauguré en 1906 figure parmi les premiers édifices religieux construits en béton armé.
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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23
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English :
The temple, inaugurated in 1906, was one of the first religious buildings to be constructed in reinforced concrete.
L’événement Visites au Temple protestant Saintes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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