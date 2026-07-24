Visites au Temple protestant Temple protestant Saintes

Informations pratiques

Saintes

Visites au Temple protestant

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-08

Le temple qui a été inauguré en 1906 figure parmi les premiers édifices religieux construits en béton armé.

.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The temple, inaugurated in 1906, was one of the first religious buildings to be constructed in reinforced concrete.

L’événement Visites au Temple protestant Saintes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge