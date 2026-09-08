Visites commentées de la tour Saint-Mayeul, Tour Saint-Mayeul, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Tour Saint-Mayeul · Cluny
Informations pratiques
Visites commentées de la tour Saint-Mayeul 19 et 20 septembre Tour Saint-Mayeul Saône-et-Loire
Limité à 19 personnes simultanément.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Nouvellement restaurée, la tour Saint-Mayeul s’ouvre à la visite, grâce à l’engagement des bénévoles de l’association Tour Saint-Mayeul Cluny.
Lors d’une visite commentée de 45min, ils et elles vous feront découvrir l’histoire médiévale et plus récente de la tour, tout en partageant leur projet ainsi que les différentes animations prévues dans ce lieu.
La tour s’organise aujourd’hui autour de trois espaces :
– Un espace « corps de garde », qui permet de comprendre le rôle joué par la tour dans la défense de Cluny au Moyen Âge.
– Un espace « ancien résidents », où sont présentés des éléments relatifs à la période durant laquelle la tour a été habitée, de 1855 aux années 1970.
– Un espace « agora », conçu comme un lieu de convivialité et de rassemblement.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, une exposition de photographies par des membres du Photoclub de Cluny sera également proposée, qui par un exercice de rephotographie, font dialoguer des vues de Cluny tirées de cartes postales anciennes avec les mêmes vues prises aujourd’hui.
Tour Saint-Mayeul Chemin des Trépassés, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/people/La-Tour-Saint-Mayeul-Cluny
Nouvellement restaurée, la tour Saint-Mayeul s’ouvre à la visite, grâce à l’engagement des bénévoles de l’association Tour Saint-Mayeul Cluny.
© Association Tour Saint-Mayeul – Cluny
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