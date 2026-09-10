Visites commentées de l’église de Saint-Romain-le-Preux, Église de Saint-Romain-le-Preux, Sépeaux-Saint Romain

Informations pratiques

Visites commentées de l’église de Saint-Romain-le-Preux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église de Saint-Romain-le-Preux Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter de manière libre ou commentée de l’église de Saint-Romain-le-Preux par l’association Patrimoine & Partage !

Église de Saint-Romain-le-Preux Route des Cholets, 89116 Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain 89116 Saint-Romain-le-Preux Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 31 83 55 27 http://www.patrimoineetpartage.fr L’église, qui est encore entourée de son ancien cimetière, est située un peu à l’écart du village. Elle n’était à l’origine qu’une chapelle reliée au monastère de Preux par le chemin des Morts. Les piliers sont construits avec le même grès, rare dans la région, que l’on retrouve aux quatre pans du monastère de Preux. D’après certains archéologues, seuls les Romains savaient travailler une roche d’une telle dureté et c’est peut-être là un des mystères du « Vieux château » de la forêt d’Argent puisqu’il aurait été démoli pour reconstruire Preux à cette époque. Le reste de cette petite construction est en silex. Son portail unique et cintré datant du XIIe siècle est encadré de deux petites colonnes et précédé d’un porche en charpente (un caquetoire) d’un effet assez pittoresque. Quelques lancettes du XIIIe siècle sont également à remarquer. À l’intérieur, une seule nef voûtée lambrissée en bois est dominée par un clocher en ardoise.

Visites commentées de l’église de Saint-Romain-le-Preux par l’association Patrimoine & Partage

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