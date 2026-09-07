Visites commentées de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

Informations pratiques

Visites commentées de l’église médiévale d’Hermeray 19 et 20 septembre Église St Germain d’Auxerre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Nous présenterons cette église médiévale 11e siècle et suivants, comprenant notamment une charpente et des fonts baptismaux classés MH et des peintures murales remarquables.

Une démonstration par Michel Breton de peinture au pastel, dans le cadre de l’exposition dans l’église de celles réalisées sur le patrimoine du village, précédera la visite guidée du dimanche.

Église St Germain d’Auxerre 11 rue de l’Église 78125 Hermeray Hermeray 78125 Yvelines Île-de-France 0681313570 https://hermeray.fr/vie-culturelle-et-associative/evenements Église médiévale présence de parkings

Visite commentée

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