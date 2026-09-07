Visites commentées de l’église romane de Vic d’Oust et de son histoire à travers les siècles., Église de Vic d’Oust, Oust

Informations pratiques

Visites commentées de l’église romane de Vic d’Oust et de son histoire à travers les siècles. 19 et 20 septembre Église de Vic d’Oust Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame de Vic d’Oust est l’un des plus remarquables édifices romans du Couserans (Ariège). Considérée comme la plus vaste et la plus imposante église romane de la région après la cathédrale de Saint-Lizier, elle constitue un témoignage exceptionnel du patrimoine médiéval.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites commentées vous permettront de découvrir son histoire, son architecture et ses richesses.

Les objets souvenirs proposés à la vente ainsi que les dons recueillis seront intégralement consacrés à la sauvegarde de ce monument historique, mis à l’épreuve par le temps. Merci pour votre générosité.

Le samedi 19 septembre à partir de 15h, prolongez votre découverte en flânant dans un petit marché consacré aux métiers anciens et aux créations locales.

Église de Vic d’Oust Église de Vic d’Oust, 09140 Oust Oust 09140 Ariège Occitanie Notre-Dame-de-Vic, église romane du XIè siècle Parking de l’autre côté de la route

L’église Notre-Dame de Vic d’Oust est un joyau majeur de l’art roman dans le Couserans (Ariège), reconnue comme la plus grande et la plus imposante église romane de la région après la cathédrale de …

©Fondation Vic en Couserans