Visites commentées d’expositions à l’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité, Musée abbaye de Jouques, Jouques

Informations pratiques

Visites commentées d’expositions à l’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Musée abbaye de Jouques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fresque

La crypte de l’abbaye sera exceptionnellement ouverte au public, pour visiter la fresque réalisée à l’automne 2022 par deux sœurs, accompagnées par le Père Jean-Baptiste Garrigou, directeur de l’Atelier Saint Jean Damascène, selon la technique traditionnelle a fresco.

Horaires des visites guidées : 9 h 45, 10 h 30, 11 h 15, 12 h.

14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15.

Musée abbaye de Jouques 13490 Jouques Jouques 13490 Pey de Durance Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 57 78 09 – 07 77 26 67 95 http://abbayedejouques.org L’abbaye Notre-Dame-de-la-Fidélité surplombe la vallée de la Durance, à une vingtaine de kilomètres

d’Aix-en-Provence. Elle accueille une communauté de cinquante moniales bénédictines pratiquant le

travail agricole : vigne, oliviers, vergers… Elle est fondée en 1967, par des moniales issues de l’abbaye

Saint-Louis-du-Temple à Limon (Essonne), où a vécu Geneviève Gallois (1888-1967). Moniale et artiste,

caricaturiste avant sa conversion et vocation religieuse, ses dessins, gravures et vitraux ont marqué l’art

religieux du XXe siècle. L’abbaye de Jouques conserve une grande partie du fonds de ses œuvres, avec plus de 3000 inventoriées. Parkings

Fresque

Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité