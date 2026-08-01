Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey
mercredi 5 août 2026 · Musée Bost et de l'outil à Laissey · Laissey
Informations pratiques
Laissey
Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey
Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue Laissey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Zoom sur l’entreprise Bost, qui a marqué l’histoire du village de Laissey.
Son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.
Un départ toutes les heures environ. .
Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 80 17 86
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English : Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey
L’événement Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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