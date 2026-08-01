Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey

mercredi 5 août 2026 · Musée Bost et de l'outil à Laissey · Laissey

Informations pratiques

Laissey

Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey

Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue Laissey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Zoom sur l’entreprise Bost, qui a marqué l’histoire du village de Laissey.

Son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.

Un départ toutes les heures environ. .

Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 80 17 86

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English : Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey

L’événement Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS