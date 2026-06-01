Visites commentées gratuites de l’exposition Quickkopy, Autre lieu, Genève

Visites commentées gratuites de l’exposition Quickkopy Vendredi 19 juin, 17h00, 19h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Pour le finissage de Quickkopy Conceptualism. Bay Area Dada to Bay Area Punk – exposition issue des archives Ecart et résultat d’un travail conjoint entre l’équipe du musée, les étudiant·e·x·s de la HEAD et le chercheur invité Branden W. Joseph – une nocturne avec une ouverture jusqu’à 21h est proposée au public.

Au programme, deux visites commentées à 17h et 19h pour revenir sur les réseaux postaux et l’esprit punk de la Bay Area, accompagnées de performances activées par les étudiant·e·x·s. Une dernière opportunité de découvrir ces œuvres impertinentes dans une ambiance festive, entrée libre.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Profitez d’un éclairage sur l’exposition

vue d’exposition crédit : Annick Wetter