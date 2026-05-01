Tocane-Saint-Apre

Visites contées au Château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emmener par le majordome de la Famille Fayolle à travers les salles du château et découvrez les secrets de ce lieu emblématique du Périgord Vert !

Une visite immersive empreinte de rires, d’émotion, de culture et qui plongera petits et grands au coeur de la vie quotidienne !

Laissez-vous emmener par le majordome de la Famille Fayolle à travers les salles du château et découvrez les secrets de ce lieu emblématique du Périgord Vert !

Une visite immersive empreinte de rires, d’émotion, de culture et qui plongera petits et grands au coeur de la vie quotidienne de la période faste du Château de Fayolle les XVIII et XIXème siècles !

Tarif adulte 17€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 15€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 9€ .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

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English : Visites contées au Château de Fayolle

Let the Fayolle family butler lead you through the rooms of the château, and discover the secrets of this emblematic Périgord Vert site!

An immersive tour full of laughter, emotion and culture, that will plunge young and old into the heart of daily life!

L’événement Visites contées au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne