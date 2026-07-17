Visites croisées MAMCO X MAH : male gaze/female gaze, Musée Rath, Genève

Informations pratiques

Visites croisées MAMCO X MAH : male gaze/female gaze Jeudi 1 octobre, 18h00 Musée Rath

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Le MAMCO et le Musée d’Art et d’Histoire vous convient à une double visite au sein de leurs expositions pour interroger la construction de nos regards et de nos récits autour de la nudité féminine et masculine .

A 18h rendez-vous au musée RATH pour découvrir l’exposition consacrée au travail de Sylvia Sleigh qui soulève et renverse des manières d’envisager le portrait et le genre du nu au prisme du féminisme des années 1970.

Puis à 19h30 rendez-vous au MAH pour un parcours au sein des collections sur le thème du « regard héroïque au regard érotique ».

Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ [{« type »: « link », « value »: « https://calendar.mamco.ch/fr/reserver?eid=1605 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires

Une incursion au sein des expositions du MAMCO et du MAH

photo : Antoni Aeby