VISITES DE FERMES 2026 LA FERME DE COCAGNE Saint-Étienne-du-Valdonnez

Saint-Étienne-du-Valdonnez

VISITES DE FERMES 2026 LA FERME DE COCAGNE

Lieu-dit Les Faux Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2025-08-28 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Virginie et sa famille vous accueille dans leur ferme pour découvrir son élevage de chèvres, de cochons, la miellerie et déguster ses produits (charcuterie, fromage de chèvre, miel,…).

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Juillet et août, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

C’est dans cet écrin, niché à 1200m d’altitude aux portes des Cévennes, que Virginie a créé la ferme de Cocagne. Après une première carrière professionnelle, elle réalise son rêve d’enfant en devenant agricultrice. Ses différentes expériences lui ont permis de développer l’apiculture mais également l’élevage de porcs plein air ainsi que l’élevage de chèvres depuis peu.

Virginie et sa famille sont des gens passionnés qui avaient à cœur de proposer des produits d’exception, c’est pourquoi ils contrôlent leur chaîne de production d’un bout à l’autre, depuis l’élevage jusqu’ à la transformation de leurs produits.

Aujourd’hui, ils produisent de la charcuterie, du fromage de chèvre, du miel ainsi que de nombreux autres produits dérivés, en s’appuyant sur un terroir et un territoire encore sauvages ainsi que sur des méthodes de travail traditionnelles. C’est avec grand plaisir que Virginie aime à raconter son métier et faire découvrir et déguster ses produits de la ferme.

Information sur la visite

– Découverte de l’élevage des chèvres

– Soins des cochons

– Visite de la miellerie

– Dégustation des produits fermiers

Possibilité d’achat sur place

Information pratique

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Lieu-dit Les Faux Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Virginie and her family welcome you to their farm to discover their goat and pig breeding, their honey factory and taste their products (charcuterie, goat’s cheese, honey, etc.).

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026 LA FERME DE COCAGNE Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère