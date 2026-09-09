Visites de la chapelle Sainte-Anne, Espace culturel Chapelle Sainte-Anne, La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Visites de la chapelle Sainte-Anne 19 et 20 septembre Espace culturel Chapelle Sainte-Anne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Saint-Anne, qui accueillera une exposition dédiée à l’histoire et à l’architecture de la chapelle. Chaque jour à 16h, à travers un temps d’animation, un maitre vitrailliste vous fera découvrir l’art du vitrail.

Ouverture le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30. Sans inscription.

Espace culturel Chapelle Sainte-Anne Place du Maréchal Leclerc, La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Saint-Anne, qui accueillera une exposition dédiée à l’histoire et à l’architecture de la chapelle.

©Villelabaule