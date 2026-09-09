Visites de la chapelle Sainte-Anne, Espace culturel Chapelle Sainte-Anne, La Baule-Escoublac
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Chapelle Sainte-Anne · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
Visites de la chapelle Sainte-Anne 19 et 20 septembre Espace culturel Chapelle Sainte-Anne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Saint-Anne, qui accueillera une exposition dédiée à l’histoire et à l’architecture de la chapelle. Chaque jour à 16h, à travers un temps d’animation, un maitre vitrailliste vous fera découvrir l’art du vitrail.
Ouverture le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30. Sans inscription.
Espace culturel Chapelle Sainte-Anne Place du Maréchal Leclerc, La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire
Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Saint-Anne, qui accueillera une exposition dédiée à l’histoire et à l’architecture de la chapelle.
©Villelabaule
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- 39ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac, Hôtel de Ville, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées des serres municipales, 33 avenue Jean Mermoz, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de la fôret d’Escoublac, Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026