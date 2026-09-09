Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac, Hôtel de Ville, La Baule-Escoublac
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Explorez les coulisses de l’Hôtel de Ville : bureau du Maire, salle du Conseil, salle des mariages. Plongez dans l’histoire de la cité balnéaire et dans l’architecture du bâtiment à travers des archives municipales conservées sur place.
Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h et 17h et le dimanche 20 septembre de 11h et 13h et 14h et 17h. Sans inscription.
Hôtel de Ville 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Explorez les coulisses de l’Hôtel de Ville : bureau du Maire, salle du Conseil, salle des mariages. Plongez dans l’histoire de la cité balnéaire et dans l’architecture du bâtiment à travers des sur à…
©villelabaule
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