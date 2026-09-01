39ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac
samedi 19 septembre 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
39ème Triathlon Audencia La Baule
Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Triathlon Audencia La Baule revient les 19 et 20 septembre pour une 39ème édition !
Le programme des courses
Samedi 19 septembre
– 10h Tri-relais entreprises et partenaires (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied)
– 13h Tri-relais grand public (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied)
– 13h Challenge étudiant (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied)
– 15h30 Distance S-light (300m de natation, 15km de vélo et 3km de course à pied)
Dimanche 20 septembre
– 9h30 Distance S (750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied)
– 12h30 Tri-avenir petits filous (50- 100m de natation, 2km-3,5km de vélo et 500m-1km de course à pieds)
– 14h30 Distance M (1,5km de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied)
– 14h40 Triathlon relais M (1,5km de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied)
Ensemble pour Maylis Run&bike: ( 5km de vélo et 15km de course à pied), .
Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
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English :
L’événement 39ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44
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