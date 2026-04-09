Balade commentée Le bourg d’Escoublac Près de la bascule La Baule-Escoublac

mercredi 26 août 2026 · Près de la bascule · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Balade commentée Le bourg d’Escoublac

Près de la bascule 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Explorer le nouveau bourg, son église, ses mairies et écoles, son four, sa bascule réapparue, ses commerces, un long vivant Escoublac.

Informations pratiques

Inscription et paiement sur place avant le départ

Des chaussures confortables sont recommandées

Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures .

Près de la bascule 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Balade commentée Le bourg d’Escoublac La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44