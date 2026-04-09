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AGENDA · La Baule-Escoublac

Balade commentée Le bourg d’Escoublac Près de la bascule La Baule-Escoublac

mercredi 26 août 2026 · Près de la bascule · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Près de la bascule
Adresse
56 Avenue Henri Bertho
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Balade commentée Le bourg d’Escoublac

Près de la bascule 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Explorer le nouveau bourg, son église, ses mairies et écoles, son four, sa bascule réapparue, ses commerces, un long vivant Escoublac.

Informations pratiques
Inscription et paiement sur place avant le départ
Des chaussures confortables sont recommandées
Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures   .

Près de la bascule 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11  le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Balade commentée Le bourg d’Escoublac La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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