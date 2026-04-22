5ème édition du challenge de Longe Côte Entre avenues Jardin Public et Mésange La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

5ème édition du challenge de Longe Côte

Entre avenues Jardin Public et Mésange 27 Esplanade Benoît La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:30:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Participez à la cinquième édition du beach derby challenge de longe-côte dans la magnifique baie de La Baule.

Débutant, amateur ou confirmé, à chacun son challenge 1km longe cote en solo, 4kms longe cote en équipe de 3, 4 ou 5 personnes, 6kms en trail/longe cote ou 4kms en trek/longe cote.

Venez participer pour soutenir la SNSM ; tous les bénéfices leur sont reversés.

Départ le dimanche 6 septembre 2026 du Club des Korrigans, plage Benoit à La Baule.

Le Beach Derby la Longe Baule aura lieu cette année le Dimanche 6 septembre 2026 après-midi. Toujours au profit de la SNSM, ce challenge de longe-cote a pour but de rassembler compétiteurs, amateurs et débutants autour de leur passion dans un esprit convivial et fair-play.

Cette année, nous vous proposons 4 épreuves possibles 1km solo longe-côte, 4kms en équipe longe-côte, 6kms en trail/longe-côte et 4kms en trek/longe-côte.

Tous les parcours partent du Club des Korrigans et reviennent au Club des Korrigans. Il est donc possible de s’inscrire sur 2 épreuves 1km solo longe-côte et une autre épreuve.Le parcours 1km se fait en solo. Le départ sera à 14h15 en plusieurs groupes pour éviter les longes trop grandes. Ce parcours est accessible à tous, compétiteurs, amateurs ou débutant. Il y aura une proposition d’échauffement à 14h00 avec un coach. Le parcours de 4 kms se fait en équipe de 3, 4 ou 5 personnes. Le départ se fera à 15h00.Le parcours 6kms est un trail longe-côte. Il commence par 450m de longe-côte, puis enchaîne avec 550m de trail sur la plage, puis longe-côte, puis trail…. . Le départ est à 15h30. Il est possible de faire ce parcours sur 4 kms en mode trek/longe cote.

Toutes les épreuves se font à mains nues.

Il y a des ravitaillements prévus par l’organisation au Club des Korrigans.

Le rendez vous sur le site de départ CLUB DES KORRIGANS sera à 13h00 pour récupérer les dossards qui seront à épingler sur vos lycras ou combis et ce jusqu’à 14h00.

La remise des prix aura lieu vers 17h30 au Club des Korrigans. .

Entre avenues Jardin Public et Mésange 27 Esplanade Benoît La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 58 82 67 clubdeskorriganslabaule@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5ème édition du challenge de Longe Côte La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44