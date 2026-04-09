Balade commentée Si Beslon m’était conté Devant France Travail La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Balade commentée Si Beslon m’était conté

Devant France Travail 3 Bis Avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrir le royaume des paludiers et douaniers (gabelous) ou XIXème siècle à Beslon, carrefour entre Escoublac et Guérande.

Les balades commentées organisées par le Relais Culturel permettent de retrouver la passé de la commune de La Baule-Escoublac. Elles font revivre l’ambiance des périodes précédentes. Se promener à pied rest un excellent moyen de découvrir des histoires qui se cachent dans ces espaces nouveaux, souvent insolites qui valent le détour.

Informations pratiques

Inscription et paiement sur place avant le départ

Des chaussures confortables sont recommandées

Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures .

Devant France Travail 3 Bis Avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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L’événement Balade commentée Si Beslon m’était conté La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44