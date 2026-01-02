Ciné Ma Plage Le Hobbit Un voyage inattendu Sur la plage, face au Casino La Baule-Escoublac vendredi 7 août 2026.

La Baule-Escoublac

Ciné Ma Plage Le Hobbit Un voyage inattendu

Sur la plage, face au Casino Esplanade Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, vivez une expérience cinéma unique avec Ciné Ma Plage. Installez-vous confortablement sur le sable pour une projection en plein air exceptionnelle, face à l’océan, sur grand écran, et laissez-vous transporter en Terre du Milieu avec Le Hobbit Un voyage inattendu.

Réalisé par Peter Jackson et sorti au cinéma le 12 décembre 2012, ce film inaugure une trilogie épique inspirée de l’univers de J.R.R. Tolkien. On y suit Bilbon Sacquet, un hobbit paisible qui voit sa vie bouleversée lorsqu’il est entraîné dans une aventure hors du commun par le magicien Gandalf et une compagnie de treize nains. Leur quête reprendre le royaume d’Erebor, autrefois conquis par le redoutable dragon Smaug.

Au fil de leur périple, ils affrontent de nombreux dangers et rencontrent des créatures fantastiques, jusqu’à une rencontre décisive avec Gollum, qui changera à jamais le destin de Bilbon et de la Terre du Milieu.

Entrée gratuite.

Projection sur grand écran directement depuis la plage.

Une soirée magique sous les étoiles, les pieds dans le sable, idéale pour s’évader en famille ou entre amis dans un univers d’aventure et de fantasy. Pensez à votre serviette ou votre transat et profitez pleinement du spectacle.

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Sur la plage, face au Casino Esplanade Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Ciné Ma Plage Le Hobbit Un voyage inattendu La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44