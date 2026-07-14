Water Ball Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Water Ball

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:15:00

fin : 2026-08-18 17:45:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

A partir de 4 ans .

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

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English :

L’événement Water Ball La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44