Stage Équitation Centre Équestre de La Baule La Baule-Escoublac lundi 6 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Stage Équitation

Centre Équestre de La Baule 5 avenue des Rosières La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Deux stages sont proposés, pensez à vous inscrire au plus vite !

Stage équitation (Shetland)

pour les 6/10 ans

Stage équitation (Double Poney)

à partir de 10 ans

Pas de navette.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.

Adhésion 2025-2026 obligatoire. .

Centre Équestre de La Baule 5 avenue des Rosières La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Équitation La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44