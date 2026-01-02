Stage Équitation Centre Équestre de La Baule La Baule-Escoublac
Stage Équitation Centre Équestre de La Baule La Baule-Escoublac lundi 6 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Stage Équitation
Centre Équestre de La Baule 5 avenue des Rosières La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Deux stages sont proposés, pensez à vous inscrire au plus vite !
Stage équitation (Shetland)
pour les 6/10 ans
Stage équitation (Double Poney)
à partir de 10 ans
Pas de navette.
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.
L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.
Adhésion 2025-2026 obligatoire. .
Centre Équestre de La Baule 5 avenue des Rosières La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Stage Équitation La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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