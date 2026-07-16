Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Véretz
Informations pratiques
Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Notre-Dame Indre-et-Loire
Contact : C.C.C.V – Comité Culturel du Château de Véretz. Tél. 09 80 44 36 65
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de l’église Notre-Dame de Véretz et de la tribune seigneuriale par Stéphane Gendron.
Église Notre-Dame 3 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 La Chavonnière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église consacrée en 1519
Visite de l’église Notre-Dame de Véretz et de la tribune seigneuriale par Stéphane Gendron
©Mairie de Véretz
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