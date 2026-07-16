Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz

Informations pratiques

Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Notre-Dame Indre-et-Loire

Contact : C.C.C.V – Comité Culturel du Château de Véretz. Tél. 09 80 44 36 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de l’église Notre-Dame de Véretz et de la tribune seigneuriale par Stéphane Gendron.

Église Notre-Dame 3 rue Chaude 37270 Véretz Véretz 37270 La Chavonnière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église consacrée en 1519

Visite de l’église Notre-Dame de Véretz et de la tribune seigneuriale par Stéphane Gendron

©Mairie de Véretz