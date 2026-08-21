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Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, Mairie de Lardy, Lardy

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Lardy · Lardy

Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, Mairie de Lardy, Lardy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Lardy
Adresse
70 Grande rue, 91510 Lardy
Ville
91510 Lardy
Département
Essonne

Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Lardy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, commentées par Rémi Lavenant, Maire de Lardy

Mairie de Lardy 70 Grande rue, 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France https://www.ville-lardy.fr/
Visite commentée

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