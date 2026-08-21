Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, Mairie de Lardy, Lardy

Informations pratiques

Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Lardy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, commentées par Rémi Lavenant, Maire de Lardy

Mairie de Lardy 70 Grande rue, 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France https://www.ville-lardy.fr/

Visite commentée

©