AGENDA · Lardy
Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, Mairie de Lardy, Lardy
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Lardy · Lardy
Informations pratiques
Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Lardy Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, commentées par Rémi Lavenant, Maire de Lardy
Mairie de Lardy 70 Grande rue, 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France https://www.ville-lardy.fr/
Visite commentée
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