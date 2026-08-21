La Marche de Gaïa, Tiers-lieu Jean Moulin, Lardy
samedi 19 septembre 2026 · Tiers-lieu Jean Moulin · Lardy
Informations pratiques
La Marche de Gaïa Samedi 19 septembre, 18h00 Tiers-lieu Jean Moulin Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Une balade contée dans les bois de la Honville avec la compagnie de L’Atelier de l’Orage. La Marche de Gaïa invite à un voyage immersif à travers l’histoire de la Terre et de ses habitants. Entre savoirs scientifiques et approche poétique, cette expérience sensorielle révèle les liens profonds qui nous unissent à la Terre et aux êtres vivants. Bien plus qu’une promenade, elle propose un voyage intérieur pour repenser notre place dans le monde.
Gratuit – Tout public dès 8 ans – Durée : 1h30. Réservation : culture@ville-lardy.fr
(Soutien à la création artistique : Parc naturel régional du Gâtinais français)
Tiers-lieu Jean Moulin 19 rue des écoles, Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:culture@ville-lardy.fr »}]
Circuit commenté
© DR
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