Visite guidée du parc Boussard, Parc Boussard, Lardy

Informations pratiques

Visite guidée du parc Boussard Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc Boussard Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un jardin Art Déco en cœur de village. C’est une coquetterie insolite et rare en Ile-de-France. Le jardin évoque l’architecture de la Méditerranée qui a inspiré les artistes des années 1930. C’est la célèbre époque de l’Art Déco pendant laquelle les sciences révolutionnent la société. En 1927, Henri Boussard négociant en vin et mécène de nombreux artistes et écrivains, fait appel à un architecte renommé, Joseph Marrast, depuis sa participation remarquée à l’exposition des Arts décoratifs de Paris. Ainsi le jardin ne doit-il rien au classicisme ni aux parcs à l’anglaise. De part et d’autre d’un chemin d’eau, dialoguent la nouveauté du béton et la tradition des mosaïques, le rouge des briques et le vert des buis, les lignes pures et le naturel du sous bois. Le parc Boussard est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Parc Boussard Rue de Verdun, 91510 Lardy, France Lardy 91510 Essonne Île-de-France 0169271400 https://www.ville-lardy.fr/tourisme/parcs-et-jardins/le-parc-boussard https://www.ville-lardy.fr/Parc-Boussard-un-jardin-Art-deco.html Le parc Boussard a été construit par l’architecte Joseph Marrast (1881-1971) autour de 1925. Ce jardin est inspiré du jardin de l’Exposition internationale de 1925 également conçu par Marrast. Il se caractérise par une série de terrasses, canaux et bassins agrémentés de boules de buis et de massifs de rosiers qui créent des jeux de couleurs et de lumières avec les matériaux (brique, terre cuite, béton, céramique) et les jeux d’eau. A ce titre, il est emblématique des rares jardins de style Art déco qui subsiste encore.

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