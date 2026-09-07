Soirée jeux, Médiathèque-Ludothèque de Lardy, Lardy

Informations pratiques

Soirée jeux Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque-Ludothèque de Lardy Essonne

Public familial à partir de 6 ans (enfants accompagnés).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00

Venez tester et découvrir les jeux de la ludothèque de Lardy. Convivialité et détente assurées avec un buffet participatif pour reprendre des forces entre les parties !

Médiathèque-Ludothèque de Lardy 17 avenue du Maréchal Foch 91510 LARDY Lardy 91510 Essonne Île-de-France 0169271048 https://mediatheque.entrejuineetrenarde.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 0169271048 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lardy@ccejr.org »}] La médiathèque-ludothèque de Lardy propose des collections diversifiées destinées à tous les publics : livres, revues, CD, DVD, liseuses numériques et jeux pour tous les âges. L’accès et le prêt sont gratuits pour tous. Parkings à proximité.

A 8 minutes à pied de la gare RER C de Lardy

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