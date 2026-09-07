La Marche de Gaïa : balade immersive à travers l’histoire de la Terre, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy

Informations pratiques

La Marche de Gaïa : balade immersive à travers l’histoire de la Terre Samedi 19 septembre, 18h00 Tiers-lieu Jean-Moulin Essonne

Limité à 30 personnes – prévoir des baskets, chaussures adaptées à la marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Une balade contée dans les bois de la Honville avec la compagnie de l’Atelier de l’Orage.

La Marche de Gaïa vous invite à un voyage immersif à travers l’histoire de la Terre et de ses habitants.

Entre savoirs scientifiques et approche poétique, cette expérience sensorielle révèle les liens profonds qui nous unissent à la Terre et aux êtres vivants.

Bien plus qu’une promenade, elle propose un voyage intérieur pour repenser notre place dans le monde.

TOUT PUBLIC dès 8 ans Durée : 1h30

Tiers-lieu Jean-Moulin 19 rue des écoles 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-lardy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169271494 »}]

Une balade contée dans les bois de la Honville avec la compagnie de l’Atelier de l’Orage.

©cie Atelier de l’Orage